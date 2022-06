Auch im vierten Anlauf haben die Stuttgarter Kickers die Rückkehr in die Fußball-Regionalliga verpasst. In doppelter Unterzahl kamen die Schwaben am Dienstag im entscheidenden Spiel der Aufstiegsrunde bei Eintracht Trier nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Den Trierer Führungstreffer erzielte Robin Garnier (88.), nachdem zuvor Nico Blank (30.) und Denis Zagaria (73.) jeweils mit Gelb-Rot vom Feld geflogen waren. In der dritten Minute der Nachspielzeit glich Mijo Tunjic im ausverkauften Moselstadion für die tapfer kämpfenden Stuttgarter aus. Doch dieses Tor reichte nicht.