Die Fußballer der Stuttgarter Kickers haben den favorisierten Regionalligisten SSV Ulm im Finale des württembergischen Landespokals entthront und sich dadurch für den DFB-Pokal qualifiziert. Die Ulmer schafften es in Überzahl nicht, die Partie am Samstag frühzeitig zu entscheiden und unterlagen mit 4:5 (0:0, 0:0, 0:0) im Elfmeterschießen. Zuvor hatte der SSV vier Mal nacheinander den triumphiert.

In der 99. Minute flog Stuttgarts Mohamed Baroudi nach einer Tätlichkeit vom Feld. Daraus konnte Ulm in der Verlängerung gegen den Oberligisten jedoch kein Kapital schlagen und im Elfmeterschießen verschoss Adrian Beck vor 7700 Zuschauern den entscheidenden Versuch. Er scheiterte an Kickers-Schlussmann Ramon Castellucci.

Bis zum Elfmeterschießen verlief die Partie umkämpft. Dem Rhythmus half es auch nicht, dass das Spiel kurz nach dem Seitenwechsel wegen mehrerer entzündeter Leuchtfackeln und Feuerwerkskörper für einige Minuten unterbrochen werden musste.