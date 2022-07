Eigentlich wollten sie nur Hochzeit feiern. Samt DJ Ötzi und Feuerwerk. Doch dann wird der schönste Tag im Leben zu einem Inferno.

Bei einem Großbrand auf dem Gelände eines Reifenhändlers in Gammertingen (Landkreis Sigmaringen) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. "Der entstandene Schaden kann bislang nicht genau beziffert werden, wird aber auf mehrere Millionen Euro geschätzt", teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Ermittler prüfen einem Sprecher zufolge, ob ein Hochzeitsfeuerwerk am Samstagabend im Zusammenhang mit dem Inferno stehen könnte.