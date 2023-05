Die zwei jüdischen Gemeinden im Südwesten haben 2022 Mitglieder gewonnen. Insgesamt gab es in Baden und Württemberg 100 neue Mitglieder, wie die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland am Freitag in Frankfurt mitteilte. In Baden gehörten der Gemeinde Ende vergangenen Jahres 5.049 Menschen an und in Württemberg waren es 2.637.