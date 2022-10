Ein 80 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Sonntagvormittag beim Sturz auf einem Schotterweg im Wald kurz vor dem Königstein (Rems-Murr-Kreis) ums Leben gekommen. Passanten hatten noch versucht, dem Senior zu helfen. Der alarmierte Notarzt konnte bei dem Mann jedoch nur noch den Tod feststellen, wie das Polizeipräsidium Aalen am Abend mitteilte. An dem Unfall sei sonst niemand beteiligt gewesen.