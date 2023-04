Ein explodierter Staubsaugerakku hat einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ausgelöst. Das Feuer brach ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge am Dienstagabend in einer Kellerwohnung aus und ließ dichte Rauchschwaden aus dem Hauseingang dringen. Die Feuerwehr löschte den Brand und brachte die Bewohner in Sicherheit. Sie wurden dem Rettungsdienst übergeben. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 300.000 Euro.