Maskiert und mit einem Messer bewaffnet hat ein Unbekannter einen Lebensmittelladen in Weinstadt bei Stuttgart überfallen. Der Mann habe am Mittwochabend die Kassiererin bedroht und mehrere Hundert Euro erbeutet, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Ein Zeuge beobachtete den Mann, wie er anschließend zu Fuß flüchtete. Die nächtliche Fahndung mithilfe eines Polizeihubschraubers blieb erfolglos. Am Donnerstagmorgen war der Mann noch flüchtig.