Vier Verletzte, ein toter Hund und hunderttausende Euro Schaden sind das Ergebnis eines Brandes auf einem Firmengelände in Remshalden (Rems-Murr-Kreis). Zudem sind bei dem Brand am Sonntagabend mehrere dort gelagerte Gasflaschen explodiert, wie die Polizei mitteilte. Demnach sei der Anbau der Halle aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer sei aber nicht auf die Firmenhalle übergegangen.