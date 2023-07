Eine Frau ist bei einem Autounfall an einer Kreuzung in Aspach (Rems-Murr-Kreis) lebensgefährlich, ein Mann leicht verletzt worden. Eine 22-Jährige fuhr am Montagabend mit ihrem Wagen auf die Kreuzung und missachtete wohl die Vorfahrt eines 23 Jahre alten Autofahrers, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden Autos stießen vermutlich ungebremst zusammen.