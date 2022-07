Der Liebesbeweis eines Piloten hat am Samstag im Rems-Murr-Kreis die Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen meldeten am Abend bei Aspach ein Flugzeug mit großer Rauchentwicklung und einen vermeintlichen Absturz, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Beamten die Hinweise überprüfen, stellte sich heraus: Es handelte sich nicht um einen Flugzeugabsturz, sondern um einen verliebten Piloten, der mit seinem Modellflieger mit Rauchanlage ein Herz in die Luft «gemalt» hatte.