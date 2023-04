Ein unbekannter Täter hat einen Mann am Zentralen Omnibusbahnhof in Reutlingen mit einem Messer schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sollen mehrere Unbekannte den 26-Jährigen am späten Freitagabend zunächst verbal und dann körperlich angegriffen haben. Ein Täter hat dem 26-Jährigen mit einem Messer ins Bein gestochen.