Wegen des Hagelunwetters in Reutlingen waren Menschen in ihren Autos eingesperrt. "Die ersten Einsätze waren eingeschlossene Personen im Auto, weil sie aufgrund des Hagels nicht mehr wegfahren konnten oder die Türen nicht mehr aufbekamen", sagte ein Sprecher der integrierten Leitstelle am Samstagvormittag. Die Feuerwehr schaufelte am Freitagnachmittag Autotüren frei und befreite die Leute. Verletzte habe es keine gegeben - auch Schäden an Fahrzeugen oder an Dächern von Gebäuden seien keine festgestellt worden.