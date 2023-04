Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Reutlingen sind am Freitag vier Menschen schwer verletzt worden - darunter ein siebenjähriges Kind. Nach bisherigem Kenntnisstand sei eine 39-Jährige mit ihrem Jeep von Metzingen kommend in Richtung Sondelfingen auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen.