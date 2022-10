Mehr als 20 Menschen sind Opfer einer mutmaßlichen Pfefferspray-Attacke am Reutlinger Marktplatz geworden. Ein als jugendlich beschriebener Tatverdächtiger habe offenbar grund- und ziellos beim Vorbeilaufen an einem Café dort im Freien sitzende Gäste angesprüht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auch in Richtung einer Demo gegen die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen in der Nähe habe der Unbekannte gesprüht. "Hinweise, dass die Tat gegen die ansonsten störungsfrei verlaufende Versammlung gerichtet gewesen sein könnte, liegen nicht vor", hieß es.