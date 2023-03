Zwei mutmaßliche Schläger hat die Polizei Reutlingen identifiziert und gleich noch deren mutmaßlichen Drogenlieferanten festgenommen. Wie das Polizeirevier Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Tübingen am Montag erklärten, stehen ein 18 und ein 20 Jahre alter Mann im Verdacht, im Dezember einen 20-Jährigen in Reutlingen überfallen zu haben. Zu den Hintergründen machte die Polizei am Montag keine Angaben.

Demnach griffen die beiden Verdächtigen den 20-Jährigen mit Pfefferspray an, schlugen und traten ihn. Das Opfer ist laut Polizeiangaben zwar noch selbst nach Hause gekommen, musste aber in eine Klinik eingeliefert werden, in der schwere innere Verletzungen festgestellt wurden. Der Mann habe stationär behandelt werden müssen. Angezeigt wurde der Überfall demnach erst im Nachhinein über Verwandte.

Im Rahmen der Ermittlungen sei die Polizei außerdem einem 18-Jährigen auf die Spur gekommen, der die Verdächtigen mit Drogen beliefert haben soll. Bei Hausdurchsuchungen Ende vergangener Woche fanden die Beamten demnach bei dem mutmaßlichen Drogenlieferanten 3,5 Kilogramm Haschisch, rund 350 Gramm Marihuana und mehr als 45 Gramm Kokain. Bei den beiden anderen Verdächtigen wurden der Polizei zufolge Beweismittel für den Überfall im Dezember gefunden.

Die drei Männer wurden demnach Ende vergangener Woche vorläufig festgenommen. Der mutmaßliche Drogenlieferant befindet sich laut Mitteilung seither in Untersuchungshaft, gegen den 20-Jährigen wurde der Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, gegen seinen mutmaßlichen Komplizen wurde kein Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

