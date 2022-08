Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sind bei einem Brand in der Nacht auf Freitag in einem Mehrfamilienhauses in Reutlingen entstanden. Drei Bewohner und ein Feuerwehrmann erlitten dabei Rauchvergiftungen und mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Das Feuer war in einer Wohnung im Obergeschoss ausgebrochen und hatte sich auf den Dachstuhl des Hauses ausgebreitet. Die Wohnung und die darunter liegende Wohnung sind durch die Flammen und das Löschwasser unbewohnbar. Der Einsatz der Feuerwehr konnte noch in der Nacht beendet werden. Die Brandursache war bislang unklar.