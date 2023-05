In Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Montag eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft worden. Die Polizei meldete am Abend, dass die 250 Kilogramm schwere Bombe vom Kampfmittelbeseitigungsdienst unschädlich gemacht werden konnte. Die rund 3500 Anwohnerinnen und Anwohner, die zuvor ihre Häuser verlassen mussten, konnten demnach wieder zurück in ihre Wohnungen. Im Evakuierungsradius von 400 Metern lagen einer Polizeisprecherin zufolge auch eine Schule und ein Kindergarten. Die Weltkriegsbombe war am Montagmittag bei Bauarbeiten gefunden worden.