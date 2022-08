Ein Schaden von rund 750.000 Euro ist beim Brand eines Wohnhauses in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) entstanden. Eine 56-Jährige wurde dabei leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitag berichtete. Sie kam am Donnerstag mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Durch den Brand sei das Haus nicht mehr bewohnbar. Was das Feuer auslöste, war zunächst unklar.