Ein Mann und ein Kind haben sich mit einem Auto in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) überschlagen und wurden dabei leicht verletzt. Der 48-jährige Fahrer war wohl alkoholisiert, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Er war mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und eine fünf Meter hohe Böschung hinabgefahren. Dabei überschlug sich das Auto.

Der Mann und das zwölfjährige Kind konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Sie erlitten Prellungen und wurden in einem Krankenhaus versorgt. Dort wurde dem Mann auch Blut abgenommen. Ein vorläufiger Atemalkoholtest nach dem Unfall am Samstag ergab einen Wert von 0,74 Promille. Der Schaden am Auto belief sich nach Schätzungen auf 65.000 Euro.

