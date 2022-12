Fünf Menschen haben in ihrer Wohnung in Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) gegrillt und sich durch den Rauch vergiftet. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, war die gesamte Familie mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. In Lebensgefahr habe sich niemand befunden.