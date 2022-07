In einer Recyclingfirma in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Riesige schwarze Rauchwolken zogen über die angrenzende Bundesstraße 39. Es waren zahlreiche Feuerwehrkräfte stundenlang im Einsatz, um den Brand in den Griff zu bekommen, teilte die Polizei mit. Die Bundesstraße wurde wegen des Rauchs in beide Richtungen für rund viereinhalb Stunden gesperrt und erst am späten Abend wieder freigegeben. Bei dem Brand sei nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.