Ein Geldautomat in einem Lebensmittelmarkt ist nach einer Sprengung in Brand geraten. Die bislang unbekannten Täter waren am frühen Sonntagmorgen in den Markt in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) eingebrochen und sprengten den Automaten im Eingangsbereich, wie die Polizei mitteilte. Durch die Explosion fing der völlig zerstörte Geldautomat demnach an zu brennen. Teile der Innenausstattung des Gebäudes wurden ebenfalls beschädigt. Zur Schadenshöhe machte die Polizei aber noch keine Angaben.