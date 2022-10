Nach dem Brand eines Lkw auf der Autobahn 6 nahe Sinsheim ist die Vollsperrung in Richtung Heilbronn am Dienstagmorgen aufgehoben worden. Zwei Fahrstreifen seien wieder frei, teilte die Polizei mit. Der Lkw hatte am späten Montagabend aus bislang ungeklärten Gründen Feuer gefangen. Verletzt wurde durch das Feuer niemand, der Fahrer habe rechtzeitig anhalten und das Fahrzeug verlassen können. Das Feuer konnte gelöscht werden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 150.000 Euro.