Ein seit fast vier Wochen vermisster Kajakfahrer ist tot im Neckar bei Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) geborgen worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei vom Dienstag am 8. April mit einem anderen Kajakfahrer unterwegs gewesen, als das Boot der beiden kenterte. Während der eine sich an Land retten und einen Notruf absetzen konnte, blieb der zweite trotz tagelanger Suche verschwunden. Am vergangenen Freitag habe schließlich ein Passant eine im Wasser treibende Person entdeckt. Es handele sich zweifelsfrei um den Vermissten, hieß es weiter.