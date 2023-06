Eine mehrere Tonnen schwere Betonplatte hat am Donnerstag das Fahrerhaus eines Lastwagens von hinten durchschlagen und den Fahrer tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, touchierte der Lastwagen ein Gebäude im Industriegebiet Talhaus in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis). Dadurch löste sich die Betonplatte und fiel in das Fahrerhaus. Für den 55-jährigen Fahrzeugführer kam jede Hilfe zu spät. Zur Befreiung des Fahrers wurde ein Kranwagen der Feuerwehr Mannheim eingesetzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang übernahmen Spezialisten vom Verkehrsdienst Mannheim. Über die Schadenshöhe lagen am Abend noch keine Erkenntnisse vor.