Beim Brand einer Wohnung in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind fünf Menschen verletzt worden - einer davon schwebt in Lebensgefahr. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Verpuffung die Ursache für das Feuer am frühen Sonntagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Der Brand entstand im Wintergarten der Wohnung und breitete sich von dort aus auf das Dach des Hauses aus.