Die Videoaufzeichnung einer Tankstelle an der A6 bei Hockenheim (Rhein-Neckar Kreis) hat einen Autofahrer ohne Führerschein entlarvt. Der 22-Jährige und zwei andere Männer hatten selbst dafür gesorgt, dass die Aufnahme überprüft wurde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die drei hatten am Mittwoch bei einer Kontrolle durch die Autobahnfahndung behauptet, der Fahrer ihres Wagens habe sie stehengelassen. Um die Aussage zu überprüfen, sahen sich die Beamten die Aufnahmen der Sicherheitskameras der Tankstelle an.