Bei einem Verkehrsunfall in Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger war am Sonntagabend mit seinem Wagen auf nasser Straße zu schnell in eine Kurve gefahren und in ein entgegenkommendes Auto gekracht, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er und der 38 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens kamen ins Krankenhaus.