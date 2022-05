Auf der Flucht vor der Polizei hat ein angetrunkener 18 Jahre alter Autofahrer am frühen Morgen in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen Unfall mit hohem Schaden verursacht. Er fiel einer Polizeistreife auf, weil er beim Verlassen eines Parkplatzes mit hoher Geschwindigkeit teilweise die falsche Fahrbahnseite benutzte, wie die Beamten am Samstag mitteilten.