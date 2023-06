Eine Veranstaltung der AfD in Rottweil hat am Donnerstag für Protest gesorgt. Laut Polizeiangaben demonstrierten zwischen 500 und 600 Menschen vor der Stadthalle in Rottweil. Dort hielten vor zahlreichen Zuschauern unter anderem Björn Höcke, Thüringens AfD-Landeschef, und Tino Chrupalla, AfD-Bundeschef, Reden.

Höcke sprach über den Wahlsieg in Sonneberg in Thüringen, wo erstmals ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt worden war. Das sei ein unglaubliches Aufbruchssignal. Die Veranstaltung in Rottweil stand unter dem Titel "Der Nationalstaat zwischen Föderalismus und Europäischer Union. Ist die Bundesrepublik Deutschland als Nationalstaat gefährdet?".

Ein Demonstrant störte mit Rufen kurz die Rede von Höcke und wurde aus der Halle gebracht. Darüber hinaus habe es laut Polizei Provokationen aber keine Zwischenfälle gegeben. Redner auf der Protestkundgebung waren unter anderem der baden-württembergische Grünen-Landesvorsitzende Pascal Haggenmüller, die CDU-Bundestagsabgeordnete für Rottweil und Tuttlingen, Maria-Lena Weiss, und lokale Akteure.