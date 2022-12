Der neunmalige Fußball-Nationalspieler Andreas Beck beendet seine Karriere. Er gehe "nicht mit einem weinenden, sondern mit zwei lachenden Augen", teilte der 35-Jährige am Montag in den sozialen Medien mit. Er könne auf eine "unglaublich intensive und emotionale Zeit zurückblicken", schrieb der Abwehrspieler. "All die unvergesslichen Momente und Erlebnisse waren das Ergebnis einer ganz außergewöhnlichen Reise, für die ich einfach nur sehr dankbar bin." Was er für die Zukunft plant, ließ der Ex-Bundesliga-Profi zunächst offen.