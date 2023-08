Erstmals seit 14 Jahren hat ein Bundesverteidigungsminister die schwäbische Waffenschmiede Heckler & Koch besucht. Boris Pistorius (SPD) habe sich am Mittwoch in Oberndorf einen Eindruck von dem Bundeswehr-Ausrüster gemacht und sei "sichtlich beeindruckt von der Produktionsstätte und dem Qualitätsverständnis des Waffenherstellers" gewesen, teilte die Firma am Donnerstag mit. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums wollte sich nicht zu dem Termin äußern. Heckler & Koch stellt seit Jahrzehnten Handfeuerwaffen für die Bundeswehr her, 2022 bekam die Firma einen Auftrag über 120.000 Sturmgewehre.