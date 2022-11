Der Sänger Max Mutzke (41) ist "Hutträger des Jahres 2022". "Auf den Covern seiner acht Studioalben, bei seinen Konzerten und auch privat sind Hut oder Mütze sein Markenzeichen", teilte die Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte (GDH) am Freitag in Köln mit. Der Schwarzwälder sagte zu seiner Auszeichnung: "Eine tolle Aufmerksamkeit, weil die letzten zwei Jahre für uns Musiker und Musikerinnen und alle Kulturschaffenden enorm schwierig waren." Die goldene Trophäe in Hutform sei "nicht ein hohles Plastikteil, sondern ein echtes Werkzeug, um Hüte zu machen", zitierte der Hutverband seinen Preisträger. "Als Handwerksfan schätze ich das sehr".