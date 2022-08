Trainer Alois Schwartz vermisst die Konstanz in den Leistungen des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen. "Wir sind in der Lage, jeden Gegner zu schlagen. Wenn wir aber unsere Leistung nicht auf die Wiese bringen, dann sind wir auch in der Lage, gegen jeden Gegner zu verlieren", sagte der Coach am Donnerstag. Zuletzt hatte seine Mannschaft in Karlsruhe zwei Führungen aus der Hand gegeben und mit 2:3 verloren. Die Bilanz ist mit zwei Siegen und zwei Niederlagen ausgeglichen und am Samstag (13.00 Uhr/Sky) kommt nun der 1. FC Nürnberg nach Sandhausen.