Mit ihrem wieder genesenen Trainer Christian Streich streben die Fußballer des SC Freiburg in der Europa League den Einzug in die K.o.-Phase an. Der bisher noch ungeschlagene Spitzenreiter der Gruppe G spielt am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL+) beim französischen Pokalsieger FC Nantes und könnte mit einem Sieg das vorzeitige Weiterkommen klarmachen. Das Hinspiel, bei dem Streich wegen einer Corona-Erkrankung noch gefehlt hatte, gewannen die Freiburger mit 2:0. Daniel-Kofi Kyereh war einer der Torschützen. Der formstarke Neuzugang verpasste das Abschlusstraining einen Tag vor dem Spiel in Nantes. In den Flieger nach Frankreich stieg er aber trotzdem.