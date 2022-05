Bahnreisende können Plänen zufolge künftig mehr vom Schnellverkehr mit ICE- und TGV-Zügen zwischen Stuttgart und Paris profitieren. Auch im Regionalverkehr zwischen Deutschland und Frankreich werde es Verbesserungen geben, kündigten die Bahnchefs beider Länder, DB-Vorstandschef Richard Lutz und SNCF-Präsident Jean-Pierre Farandou, am Dienstag in Straßburg an.