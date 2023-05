Der neue Chef des Landeselternbeirats, Sebastian Kölsch, fordert ein entschiedenes Vorgehen gegen den Lehrermangel. Kölsch sagte der "Südwest Presse" (Dienstag): "Die Lage ist in vielen Schulen sehr prekär, vor allem im ländlichen Raum. Wir erwarten, dass wirksame Maßnahmen getroffen werden, und werden sicherlich den Finger in die Wunde legen und da nicht lockerlassen." Grundsätzlich finde er es erstaunlich, dass dieser Lehrermangel offenbar so plötzlich über das Land komme. "Anhand der Bevölkerungszahlen kann man ja eigentlich sehr genau voraussagen, was auf uns zukommt und seine Personalpolitik planen."