Trotz des massiven Lehrermangels hält Kultusministerin Theresa Schopper nichts von Zwangsmaßnahmen wie befristeter Mehrarbeit, eine Beschränkung der Teilzeit oder Versetzungen in Mangelregionen. Man habe Erfolge mit freiwilliger Mehrarbeit, aber viele Lehrer seien am Anschlag, sagte die Grünen-Politikerin der "Südwest Presse" (Montag). "Wenn wir denen jetzt noch mehr aufbrummen, kommen wir in Teufels Küche." Vielmehr versuche man, mehr Seiten- und Direkteinsteiger zuzulassen. "Wir schauen, welche Wechsler aus anderen Branchen wir integrieren, welche ausländischen Abschlüsse wir akzeptieren und wie wir berufsbegleitend qualifizieren können." Den einen Königsweg gebe es aber nicht.