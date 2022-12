Der Vorsitzende des Landeselternbeirats (LEB) fordert mehr Mitbestimmungsrechte in der Schulpolitik. "In grundlegenden Fragen der Bildungspolitik sollten Eltern ein Veto-Recht haben", sagte Michael Mittelstaedt der "Südwest Presse" (Mittwoch) in Ulm. Wenn ein Elternbeirat eine Initiative einer Schulleitung oder der LEB eine Initiative des Kultusministeriums ablehne, passiere nichts. "Das hat keine Wirkung. Das kann es doch nicht sein", sagte Mittelstaedt.