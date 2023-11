Bei einem "Reichsbürger"-Treffen in einem Hotel im bayerischen Wemding hat die Polizei eine Teilnehmerin festgenommen. Die 57-Jährige war mit zwei Haftbefehlen gesucht worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wegen welcher Vorwürfe nach der Frau gefahndet wurde, gaben die Ermittler nicht bekannt.

Bei einem "Reichsbürger"-Treffen in einem Hotel im bayerischen Wemding hat die Polizei eine Teilnehmerin festgenommen. Die 57-Jährige war mit zwei Haftbefehlen gesucht worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wegen welcher Vorwürfe nach der Frau gefahndet wurde, gaben die Ermittler nicht bekannt.

Außerdem soll ein Teilnehmer des Treffens am Samstagnachmittag einen Journalisten angegriffen haben. Der 67-Jährige schlug demnach gegen die Kamera des Journalisten, der daraufhin am Gesicht leicht verletzt wurde. Gegen den Angreifer werde nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Am Samstagabend habe die Polizei dann von etwa 70 Teilnehmern der Veranstaltung im Hotel die Personalien kontrolliert. "Mehr können wir zur vermeintlichen Teilnehmerzahl des Reichsbürger-Treffens nicht sagen", erklärte ein Polizeisprecher.

Das dreitägige Treffen hatte am Freitag begonnen. Bis zu dem Einsatz am Samstagabend hatte die Polizei das Hotel nicht betreten. Die "Reichsbürger" erkennen die Existenz und Legitimität der Bundesrepublik nicht an, der Verfassungsschutz sieht bei ihnen "verschwörungstheoretische Grundzüge" und Anknüpfungspunkte an Antisemitismus. Der Verfassungsschutz rechnete der Szene der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" 2022 deutschlandweit etwa 23.000 Menschen zu, 2000 mehr als im Vorjahr.