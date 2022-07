Nach der Tötung einer 16-Jährigen in der Nähe des Memminger Flughafens müssen sich ein Mann und eine Jugendliche wegen Mordes vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen den 26-Jährigen und die 16-Jährige solle am 29. August beginnen, teilte das Landgericht Memmingen am Donnerstag mit. Geplant seien 31 Verhandlungstage mit 93 geladenen Zeugen, ein Urteil wäre somit erst Anfang Dezember zu erwarten.