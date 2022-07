Eine Mutter und ihre zweijährige Tochter sind bei einem Brand in Schwäbisch-Hall schwer verletzt worden. Weitere sieben Menschen wurden am Montag verletzt, weil sie Rauchgas einatmeten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Feuer sei in der Wohnung einer 20-Jährigen und ihrer Tochter ausgebrochen. Mehrere Nachbarn retteten die beiden aus der Wohnung.