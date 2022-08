Mit dem Auto seiner Mutter hat sich ein 14-Jähriger eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Junge ohne das Wissen der Mutter am Dienstagnachmittag mit dem Wagen in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) losgefahren. Der 14-Jährige reagierte nicht auf die Aufforderungen der Polizei, anzuhalten.