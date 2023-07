Ein 64-jähriger Pilot ist mit einem Kleinflugzeug über Mönchweiler (Schwarzwald-Baar-Kreis) abgestürzt und gestorben. Ohne weitere Menschen an Bord sei der Mann aus dem Landkreis Rottweil am Donnerstag mit der Maschine von einem Flughafen im etwa 30 Kilometer entfernten Fluorn-Winzeln gestartet, teilte die Polizei mit. Zeugen beobachteten den Absturz in ein Waldstück unmittelbar an einer Ortschaft und alarmierten die Einsatzkräfte.