Bei Ausschreitungen am Rande einer großen Kulturveranstaltung sind zu Monatsbeginn mehrere Ordnungshüter in Villingen-Schwenningen verletzt worden. Wie die Stadt im Schwarzwald-Baar-Kreis am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, flogen Böller auf Angehörige des Kommunalen Ordnungsdienstes. Fünf von ihnen wurden verletzt. Zudem erlitt eine Polizistin ein Knalltrauma.