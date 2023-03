Auf der Suche nach dem vermissten Vater des Magdeburger Fußballprofis Kai Brünker hat die Polizei einen neuen Einsatz gestartet. Es gebe am Donnerstag in einem Waldgebiet in Brigachtal südlich von Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) eine Aktion mit über 100 Beamten, teilte die Polizei mit.