Um ein Haar wäre es in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) zu einem größeren Brand gekommen, weil mehrere Kinder ein Internet-Video nachgestellt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollten drei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren eine Spraydose durch Hitze zur Explosion bringen. Sie zündeten dabei Papier an, welches sie vorher um die Dose gewickelt hatten. Nach Angaben der Beamten griffen die Flammen am Mittwochabend auf ein trockenes Wiesenstück über.