Ein 56 Jahre alter Patient hat sich in einem Krankenhaus in Villingen-Schwennigen (Schwarzwald-Baar-Kreis) eine Zigarette angezündet, obwohl er mit einem Sauerstoffgerät verbunden war. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet der Nasenschlauch am Freitag in Brand und entzündete Bettdecke und Hose des Rauchers. Der Mann zog sich leichte Verbrennungen zu. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.