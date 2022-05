Eine junge Frau hat im Schwarzwald-Baar-Kreis versehentlich ihren vier Jahre alten Sohn in einem Linienbus vergessen. Der Busfahrer hatte das elternlose Kleinkind am Sonntag in seinem Fahrzeug in Villingen-Schwenningen bemerkt und Alarm geschlagen, wie die Polizei am Montag berichtete. Der 26 Jahre alten Mutter war demnach das Fehlen ihres Sohnes im Kinderwagen kurz darauf ebenfalls aufgefallen. Auch sie wandte sich an die Polizei. Eine Streife holte letztlich das Kind im Bus ab und brachte es zu seiner Mutter zurück.