Unbekannte haben e<inen jungen Mann in Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) zusammengeschlagen. Sie verletzten den 18-Jährigen mit Schlägen schwer am Kopf, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Wann genau der Mann angegriffen wurde, war zunächst unklar. Passanten fanden ihn am Freitagabend auf der Straße, Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.